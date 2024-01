Cane smarrito tra Licola e Varcaturo, l’appello delle padrone «Aiutateci a ritrovare Nara» – LE FOTO

VARCATURO/LICOLA – Un cane, pastore Scozzese, è stato smarrito nella serata di martedì in via Carrafiello, a Varcaturo. Dal manto fulvo (beige con zampe e collo bianco), pelo lungo comunemente chiamato anche collie, Nara (questo il nome del cane) si trovava in un vivaio quando, improvvisamente, verso le 19.30 circa si è allontanato senza fare più ritorno. Nelle ore successive sarebbe stato avvistato nei pressi dell’istituto scolastico Falcone, a Varcaturo (come si vede nella foto ripresa da un video realizzato nei pressi della scuola). L’animale è dotato di microchip. «Aiutateci a ritrovarlo» è l’appello delle padrone che da ore stanno cercando . Chiunque dovesse vederlo può contattare il numero: 081-8392574.