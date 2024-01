A Bacoli l’inaugurazione del nuovo Municipio: un corteo attraverserà le strade del centro

BACOLI – Cambia la sede del Municipio, della Casa Comunale di Bacoli. Completate le operazioni di trasloco, con l’accorpamento degli uffici ed il trasferimento in una sede più grande e funzionale, il Comune di Bacoli passa dalla vecchia sede municipale di Via Lungolago a quella di Piazza Marconi, occupando un’ala della struttura che ospita anche l’Istituto scolastico “Paolo di Tarso”. Per il Comune di Bacoli si tratta di un ritorno alle origini, considerando che la struttura è stata sede municipale prima degli anni Cinquanta. Qui confluiscono tutti gli uffici che erano presenti nel vecchio Municipio (protocollo e affari generali, ragioneria, contabilità, commercio e suap, uffici tecnici ed edilizia, demanio ed avvocatura) più quelli che erano presenti nella sede distaccata di Via Gaetano De Rosa (anagrafe, elettorale e tributi). Un trasloco più volte annunciato negli anni addietro ed oggi finalmente concretizzato, tra l’altro in occasione del 105esimo anno dall’autonomia amministrativa del Comune di Bacoli.

IL CORTEO – In occasione delle celebrazioni per l’anniversario dell’autonomia amministrativa e per l’inaugurazione del nuovo Municipio, venerdì 5 Gennaio 2024, alle ore 11:00, è previsto una manifestazione a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Raduno presso l’androne della vecchia sede del Municipio, in Via Lungolago n. 8, con la partenza di un corteo che attraverserà le vie del centro storico, Via Gaetano De Rosa e Via Ercole, per poi arrivare in Piazza Marconi per il taglio del nastro alla nuova sede comunale (già operativa dalla seconda metà di dicembre 2023).