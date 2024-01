QUARTO/ Donna beve candeggina e si lancia nel vuoto dal secondo piano

QUARTO – Sono gravi le condizioni della donna precipitata dalla finestra di casa, un appartamento al secondo piano di una palazzina che si trova in via Campana, a Quarto. La 64enne è stata trasportata in codice rosso all’ospedale del Mare a Napoli come paziente in politrauma. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna avrebbe bevuto candeggina prima di lanciarsi nel vuoto. Qualche giorno fa la 64enne avrebbe già paventato l’ipotesi di porre fine alla sua esistenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare le prime cure e trasportarla in ospedale. In corso le indagini.