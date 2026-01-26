POZZUOLI/ Genovese si dimette dalla commissione «Nessuna crisi, un atto tecnico e istituzionale»

POZZUOLI – Leandro Genovese si è dimesso da presidente della Quarta Commissione consiliare permanente, con delega al Bilancio e alle Politiche sociali. Un atto dovuto, propedeutico alla nomina delle nuove commissioni che saranno formate a seguito della ricomposizione della nuova Giunta in quanto, per regolamento, per esse non è previsto l’azzeramento. «Le mie dimissioni – spiega lo stesso Genovese – non rappresentano in alcun modo un nuovo fronte di difficoltà per l’Amministrazione comunale, né tantomeno un elemento di criticità per la maggioranza. Si è trattato, al contrario, di un atto dovuto e pienamente condiviso con i colleghi, finalizzato alla ricostituzione delle Commissioni consiliari permanenti a seguito della formazione della nuova Giunta: un passaggio tecnico e istituzionale, per garantire il corretto funzionamento degli organismi consiliari che si stanno ricostituendo. Desidero ribadire con assoluta chiarezza – prosegue il consigliere comunale del Partito Democratico – che la mia posizione politica non è mai venuta meno: continuo a far parte della maggioranza consiliare e confermo il mio pieno e convinto sostegno al Sindaco Gigi Manzoni e all’azione della nostra maggioranza. Resto tuttavia sgomentato per l’interpretazione che viene data a un fatto esclusivamente tecnico e istituzionale.»