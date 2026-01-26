BACOLI/ Pronto il nuovo belvedere sul mare a Villa Ferretti

BACOLI – Villa Ferretti, residenza ottocentesca sequestrata nel 1997 ad un boss, da oggi può vantare anche di un bellissimo belvedere. Ad annunciare la chiusura dei lavori è lo stesso primo cittadino bacolese: “È un percorso pedonale magnifico, immerso tra natura e resti archeologici. Tutto da vivere. Lo inaugureremo nei prossimi giorni. Qui dove prima c’era la camorra, oggi c’è l’Università Federico II di Napoli, la Soprintendenza, un parco pubblico, un teatro all’aperto, la spiaggia libera”. La struttura, dunque, si arricchisce di una nuova opportunità: dall’anno accademico 2022/2023 è sede dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dal 2024 è sede per per l’archeologia subacquea per la Soprintendenza, mentre la spiaggetta libera già da tempo è accessibile al pubblico dalle ore 9 alle 19.

LA STORIA – Villa Ferretti è una residenza costruita alla fine dell’Ottocento da una ricchissima famiglia di armatori genovesi che scelse Bacoli come residenza estiva. In tempi più recenti la struttura è stata uno dei simboli della criminalità locale. Divenne infatti il luogo da dove il boss di camorra Giuseppe Costigliola organizzava le azioni criminali. Nel 1995 Villa Ferretti fu sequestrata al boss: Dal 1997 è diventata patrimonio architettonico dello Stato, che l’ha assegnata al Comune di Bacoli per un utilizzo per fini sociali. Da circa 15 anni, dopo un periodo di abbandono, e grazie ai fondi europei, tutto il complesso, sia il parco che la struttura, ha avuto un’importante opera di riqualificazione, ritornando all’antico splendore.