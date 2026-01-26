Truffe agli anziani, a Quarto incontro con i carabinieri

QUARTO – La sicurezza della comunità, con un’attenzione particolare alle fasce più vulnerabili, torna al centro dell’agenda istituzionale di Quarto. Martedì 27 gennaio 2026, alle ore 16:30, presso il Centro Anziani “Mario Poggiani” (Via Kennedy, 81), si terrà l’incontro pubblico dal titolo: “Non siete soli: impariamo a difenderci insieme”. ​L’iniziativa è organizzata dall’Arma dei Carabinieri e dal Comune di Quarto, in stretta collaborazione con la Commissione Politiche Sociali. L’obiettivo della giornata è fornire strumenti concreti e consigli pratici per riconoscere e prevenire le tecniche di raggiro più diffuse nell’anno in corso. ​All’incontro prenderanno parte figure chiave del territorio e professionisti del settore per offrire una visione a 360 gradi sul fenomeno delle truffe: Antonio Sabino, Sindaco di Quarto; ​Giuseppe Murgia, Comandante della Tenenza dei Carabinieri di Quarto; ​Ludovico Di Maio, Comandante della Polizia Municipale; Diego Ferrara, Psicologo e Psicoterapeuta. ​Durante il dibattito, i militari della Tenenza illustreranno i casi più frequenti e le strategie messe in atto dai malintenzionati, mentre il supporto psicologico aiuterà a comprendere le dinamiche emotive che spesso rendono difficile denunciare questi episodi.

“Proteggere i nostri cittadini, a partire dai più fragili, è un dovere che sentiamo prioritario,” dichiara il Sindaco di Quarto, Antonio Sabino. “Con questa iniziativa vogliamo dire con chiarezza ai nostri anziani che non sono soli: l’Amministrazione e l’Arma dei Carabinieri sono al loro fianco per fornire non solo tutela, ma anche gli strumenti culturali per difendersi. Farlo all’interno di un bene confiscato alla criminalità, come il Centro ‘Mario Poggiani’, carica questo appuntamento di un significato ancora più profondo: la legalità si costruisce ogni giorno, stando vicini alle persone e trasformando i luoghi confiscati alla camorra in presidi di sicurezza e solidarietà.” ​Al termine dell’evento, i Carabinieri distribuiranno a tutti i partecipanti il “Vademecum Anti-Truffa 2026”, una guida pratica curata dall’Arma con suggerimenti aggiornati per proteggere se stessi e i propri cari. ​L’incontro si svolgerà in un luogo dal forte valore simbolico: il Centro Anziani “Mario Poggiani”, bene patrimonio del Comune di Quarto confiscato alla criminalità organizzata.

​