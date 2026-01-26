Auto in fiamme tra Arco Felice e Monterusciello: traffico in tilt

POZZUOLI – Una Fiat Panda è stata avvolta dalle fiamme sulla Variante Anas tra gli svincoli di Arco Felice e Monterusciello. A causa di quella che sembrerebbe essere stata un’autocombustione, è divampato il rogo che in poco tempo ha completamente distrutto la vettura. Sul posto sono giunti I vigili del fuoco, carabinieri e polizia stradale. Non si registrano vittime né feriti. Traffico in tilt in direzione Monterusciello, con gli agenti che hanno dirottato le vetture lungo un’unica corsia.