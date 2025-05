POZZUOLI/ Genovese e Russo entrano in Consiglio comunale, contestata incompatibilità a Pafundi

POZZUOLI – Un nuovo consiglio comunale è stato convocato per mercoledì 28 maggio alle ore 16:00 (e in seconda convocazione per giovedì 29 alle ore 10:00). Sei i punti all’ordine del giorno: le surroghe dei consiglieri Salvatore Caiazzo e Paolo Ismeno che con le loro dimissioni hanno lasciato il posto rispettivamente a Tiziana Genovese (PD) ed Enrico Russo (Italia Viva); l’approvazione dei verbali delle sedute del 28-29 aprile scorso; la presentazione al consiglio comunale della relazione annuale della commissione pari opportunità; il riconoscimento di debiti fuori bilancio; e la contestazione di incompatibilità al consigliere di Europa Verde, Enzo Pafundi, a causa di un contenzioso del 2023 con il comune di Pozzuoli.