Il puteolano Massimiliano Longobardo tra i premiati al concorso letterario nazionale Ipazia

VISCIANO – Nella suggestiva cornice della Chiesa Monumentale di San Sebastiano, sabato 24 maggio si è svolta, sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, della Regione Campania, del Lions International e del Comune di Visciano, la cerimonia conclusiva di premiazione della II Edizione Nazionale del Premio Letterario Ipazia, promosso dall’omonima associazione culturale, presieduta dall’avv. Antonio Soviero. La serata, condotta da Barbara Castellani (Sky TV), ha visto la partecipazione dell’attivista per i diritti delle donne in Iran Pegah Moshir Pour, della compositrice Giuseppina Torre, dell’attore Daniele Ciniglio e dello speaker radiofonico Bruno Gaipa.

IL VINCITORE – Tra gli oltre 200 autori in gara, provenienti da tutta Italia, il puteolano Massimiliano Longobardo ha conquistato per il secondo anno consecutivo una menzione speciale nella sezione Poesie Inedite con il componimento “Diversi e distanti”, medesimo riconoscimento ottenuto nella scorsa edizione, quando concorreva con la poesia in napoletano “A via maestra”. Insegnante di greco e latino e giornalista pubblicista, Longobardo – premiato pochi mesi anche dal sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, tra i vincitori del concorso fotografico “Raccontare Bacoli con uno scatto” – ha così voluto esprimere la sua gratitudine al termine della serata: «Ringrazio di cuore la giuria tecnica per questa inaspettata riconferma e rinnovata attestazione di stima, nonché l’Associazione Ipazia, rappresentata dall’avvocato Soviero, dinamica e attivissima realtà culturale del territorio. Un ringraziamento speciale va alla cantante lirica Daniela del Monaco che ha saputo dare voce e anima all’interpretazione della poesia in un videoclip magistralmente realizzato dal fotografo Ciro Sannino. Dedico questo riconoscimento alle mie studentesse e ai miei studenti che mi supportano sempre con grande affetto in tutto ciò che faccio».

IL VIDEO