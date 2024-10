POZZUOLI/ Gara di solidarietà per la piccola Sofia: la Puteolana devolverà l’intero incasso della partita

POZZUOLI – La Puteolana 1902 in occasione del match contro l’Atletico Uri, in programma mercoledì 23 ottobre alle ore 14 presso lo stadio Giarrusso di Quarto, devolverà l’intero incasso, derivante dai ticket venduti, alla raccolta fondi per aiutare Sofia, sorellina del piccolo Gabriele defunto a Quarto. La bambina dovrà infatti sottoporsi ad un intervento chirurgico e necessita di cure costose a causa di un grave male da cui è affetta. Un’iniziativa a cui la cittadinanza tutta è invitata a partecipare.

I TICKET – Il biglietto è acquistabile al costo di 10 euro + 1 euro di prevendita per il settore di casa. Ridotto per donne, Over 65 e Under 18 al costo di 6 euro più 1 euro di prevendita. Ingresso gratuito per Under 12 e diversamente abili. Il botteghino sarà aperto il giorno della gara dalle ore 13 alle 14:45. I punti vendita presso cui sarà invece possibile acquistare i biglietti:

– Bar Cocoricò 3.0, Viale degli Imperatori, 10, Pozzuoli

– Puteoli Vacanze, Via Carlo Maria Rosini, 13, Pozzuoli

– Bar Ventaglio, Via Sotto il Monte, 45, Pozzuoli

– Tabacchi principe, Via Campana 249 Quarto

– ⁠Fantasy Bomboniere, Via A. De Curtis, 26, Monteruscello

– ⁠Antica pasticceria Del Giudice, Via Miliscola, 396, Pozzuoli