BACOLI/ La rabbia dei residenti del Poggio: “Meno posti auto per colpa di auto elettriche fantasma”

BACOLI – E’ difficile sapere se le 10 colonnine per le ricariche elettriche, che il Comune di Bacoli sta installando per tutta la città, fra cui una anche al Poggio, saranno tutte utilizzate e avranno il successo sperato a cui puntano gli ambientalisti di tutto il mondo.

LA RABBIA DEI RESIDENTI – Ad esempio è in fase di messa in posa una colonnina al Poggio, quartiere centrale di Bacoli, rinomato per la scarsità di posti auto. Per questa colonnina, fanno presente i residenti, «ci hanno privati di tre posti auto». La rabbia è soprattutto per la solita propaganda social del primo cittadino che «per raccogliere i soliti 1000 like ed avere consensi fuori dalla città, tratta male i suoi cittadini creando ulteriori problemi ai residenti». I residenti del Poggio si soffermano, poi, sulla mancanza di alternative ai posti auto tolti dall’amministrazione per installare le ricariche elettriche: «E’ assurdo togliere tre posti auto per fare spazio alle ricariche di auto elettriche fantasma. Al Poggio non c’è nessuna auto elettrica e, considerato che in estate c’è la Ztl, anche gli esterni non potranno usufruire della colonnina di ricarica. Perchè quest’Amministrazione non ascolta mai i residenti? Almeno avessero creato alternative di parcheggio, neanche quello».

LA REPLICA DELL’AMMINISTRAZIONE – Gli stessi residenti del Poggio che, più volte hanno cercato di far ragionare gli amministratori bacolesi, hanno riferito che la volontà della Giunta è di incentivare i residenti all’acquisto di auto elettriche.