Lavori sulla linea ferroviaria, interrotta per 20 giorni la circolazione dei treni sulla tratta Licola-Quarto

POZZUOLI – Per consentire i lavori di risanamento della massicciata sulla tratta Grotta del Sole-Licola, a partire dal giorno 21 ottobre, per una durata di 20 giorni, è prevista l’interruzione della circolazione ferroviaria sulla Tratta Quarto-Licola. La continuità del servizio all’utenza sarà garantita da opportuno servizio sostitutivo automobilistico. L’attività in argomento completerà la prima fase avviata nel corso di quest’anno, sospesa con il sopraggiungere delle elevate temperature estive che compromettevano la corretta esecuzione delle attività. La stessa Agenzia (ANSFISA) aveva invitato EAV a completare i lavori di risanamento in periodo successivo.

L’INTERRUZIONE – La scelta di completare i lavori interrompendo il servizio per 20 giorni anziché eseguire le lavorazioni in orari notturni per 90 giorni, è stata determinata dalla esperienza maturata durante la prima fase dell’intervento che ha visto un regime di esercizio compromesso dai rallentamenti di linea a 10 km/h previsti dalle norme in materia di sicurezza quando i lavori interessano il binario. Questa modalità determinava un numero elevato di soppressioni (circa 1 per ogni 3 treni). La circolazione riprenderà il 10 novembre sull’intera tratta da Montesanto a Licola.