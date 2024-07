POZZUOLI/ Furto nella notte al Bar Grajales: banda di ladri porta via 10mila euro di sigarette – IL VIDEO

POZZUOLI – Non si ferma l’ondata di furti e rapine in città. Nella notte è finito il Bar Grajales, a Monterusciello, da dove i ladri hanno portato via un bottino di circa diecimila euro di sigarette. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 3:30 quando quattro uomini incappucciati, giunti a bordo di un’auto, hanno tagliato e divelto la serranda con un flex e un piede di porco. Il furto è stato ripreso interamente dalle telecamere del sistema di videosorveglianza del locale che hanno immortalato l’intera sequenza: dall’arrivo davanti al locale fino all’assalto all’espositore dei tabacchi. Decine di stecche di sigarette sono state messe in cartoni, poi caricati nel cofano della vettura e portati via. La scoperta del furto è stata fatta poco dopo dai titolari che hanno dato l’allarme e denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine.

IL VIDEO