POZZUOLI – La situazione resta critica a Licola sul fronte della microcriminalità. Questa volta nel mirino dei ladri sono finite le auto in sosta nel parcheggio della scuola di Licola borgo. Durante le lezioni una vettura è stata rubata, mentre un’altra è stata saccheggiata. Chiesto a gran voce l’intervento delle forze dell’ordine per ottenere maggiore sicurezza in zona. I furti d’auto non presentano battute d’arresto, sia nei quartieri popolari che in centro. Dieci giorni fa è stato il turno di Monterusciello: l’auto di un rappresentante di libri è stata portava via davanti alla scuola ‘Diaz’.