POZZUOLI – A partire da domani giovedì 20 ottobre, sarà attivata la linea circolare di autobus che collegherà il quartiere di La Pietra con il rione Solfatara. Il servizio di trasporto pubblico, che sarà garantito da Eav su precisa richiesta del sindaco Gigi Manzoni, ricalcherà, con alcune modifiche, la linea P9 precedentemente gestita dalla Ctp. Rispetto al vecchio percorso, Eav ha infatti aggiunto otto nuove fermate: La Pietra (altezza traversa Falvella, per entrambi i sensi di marcia), via Napoli (altezza hotel “Le Sirene”, per entrambi i sensi di marcia), Largo Gerolomini (nei pressi del parcheggio, per entrambi i sensi di marcia), Lungomare Pertini (nei pressi dell’edicola e della colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici, per entrambi i sensi marcia), Corso della Repubblica (altezza civico 53 nei pressi del circolo anziani, sul margine destro della carreggiata), Via Rosini (altezza civico 42, sul margine destro della carreggiata), Via Vecchia delle Vigne (altezza ingresso Parco Attrezzato “C9”, sul margine destro della carreggiata), Via Fasano (altezza civico 50, sul margine destro della carreggiata in direzione Arco Felice).