MONTE DI PROCIDA – Una 57 magnum, marca Colt Python, con matricola punzonata in perfette condizioni e con tamburo carico di 6 proiettili e una pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65, anche questa con matricola punzonata e in perfette condizioni con un caricatore pieno di 7 proiettili. Sono le due pistole trovate dai carabinieri della Compagnia di Pozzuoli nel corso di un servizio a largo raggio messo a segno a Monte di Procida. Numerose le perquisizioni e i controlli nelle aree comuni. I militari dell’Arma hanno rivenuto le due armi in una cassetta “Enel” di via Cappella. Le due pistole saranno ora sottoposte ad accertamenti balistici per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti. Le indagini puntano, dunque, a individuare chi ha depositato le armi nella cassetta e a stabilire se siano state utilizzate in qualche azione criminosa.