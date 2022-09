RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Il giorno 23 settembre 2022 mi sono recato al cimitero di Pozzuoli, in compagnia di mio fratello portatore di handicap. Alla mia domanda di dove si trovassero i bagni pubblici per portatori di handicap, i dipendenti mi hanno risposto che non erano presenti all’interno dei bagni comunali, visionandoli ho documentato con delle foto lo stato di degrado e abbandono. Rivestendo il ruolo di coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, alcuni dipendenti mi hanno esposto altre problematiche all’interno dei propri ambienti di lavoro, soprattutto riguardando il loro spogliatoio. Ispezionando quest’ultimo ho costatato realmente le problematiche esposte da loro e documentate con foto, facendomi notare anche la mancanza di una lavanderia o simili che permettesse loro un ritorno a casa pulito e sanificato. Penso che nel 2022 il cimitero, il luogo più frequentato dalla comunità puteolana, non possa avere queste carenze anche riferite alla sicurezza sul lavoro. Certo della volontà di apportare miglioramenti a tutta la città da parte della nuova amministrazione, chiederò in questi giorni un incontro con l’assessore di competenza e al sindaco per far presente tutto ciò». (Paolo Guerriero, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia).