POZZUOLI – Da lunedì 3 ottobre chiude la stazione Cantieri della linea ferroviaria Cumana nella zona di Pozzuoli. A comunicarlo è l’Ente Autonomo Volturno che fa sapere come “la chiusura si è resa necessaria per proseguire i lavori di raddoppio della linea che consentiranno l’adeguamento della tratta ferroviaria, con la costruzione del nuovo fabbricato viaggiatori della stazione di Pozzuoli, cui seguiranno i lavori per la realizzazione della nuova stazione e quelli per il raddoppio della linea fino a Cantieri, nonché l’adeguamento normativo della stazione di Gerolomini”. Per procedere alla chiusura della stazione sarà necessario effettuare le opportune operazioni di adeguamento.

L’INTERRUZIONE – Per questi motivi, il servizio ferroviario sulla linea Cumana, nella tratta tra Fuorigrotta a Torregaveta sarà interrotto nei giorni di sabato 1 e domenica 2 ottobre e riprenderà regolarmente lunedì 3 ottobre. Sarà invece regolarmente garantito il collegamento tra Montesanto e Fuorigrotta, secondo il programma orario attualmente in vigore, mentre sulla tratta tra Fuorigrotta e Torregaveta sarà istituito un servizio sostitutivo con autobus.