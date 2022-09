POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Egregio direttore, stamattina ho trovato la mia auto parcheggiata da stanotte a corso Terracciano col vetro rotto, essendo residente a via Pergolesi e quasi mai si trova posto sotto casa. Ebbene anche un’altra auto è stata danneggiata come la mia. Il comune di Pozzuoli dovrebbe provvedere ad installare un servizio di telecamere e almeno provare a scoraggiare i ladri o vandali a dir si voglia, a me non hanno rubato nulla ,avevo solo un cartone della pizza vuoto sul sedile posteriore incriminato come si evince dalle foto, non saprei spiegare altro motivo, la macchina aveva le sicure abbassate e non hanno rovistato, solo quel cartone della pizza ed un cartone vuoto» (G. Varchetta)

1 di 2