POZZUOLI – L’Istituto Falcone con le sue tre sedi del Tecnico Turistico, del Tecnico Agrario e del Liceo Scientifico da anni rappresenta una risorsa per il territorio flegreo, con la sua offerta formativa sempre innovativa e interessante. Fiore all’occhiello dell’Istituto Tecnico Turistico è il Corso Esabac, un corso che privilegia lo studio della lingua francese e consente agli alunni di conseguire il doppio diploma in italiano e in francese. Chi frequenta il Corso Esabac ha la possibilità altresì di partecipare al progetto Trans’Alp che prevede uno scambio di soggiorno tra gli allievi italiani e quelli francesi. Al progetto si partecipa previa candidatura inviata all’Ufficio Scolastico Regionale che, raccolte le proposte accompagnate da una lettera di presentazione di ciascun allievo, provvede a fare gli abbinamenti tra gli studenti.

L’ACCOGLIENZA – Numerosi gli istituti francesi che negli anni hanno accolto gli allievi delle classi quarte e quinte del Falcone: tra questi, il George de la Tour di Metz, il Chopin e lo Jeanne d’Arc di Nancy. Gli obiettivi di questa esperienza sono molteplici ma sicuramente tra essi spicca quello di offrire agli studenti la possibilità di approfondire le proprie conoscenze della lingua del paese partner, condividere la cultura, le tradizioni e la vita quotidiana, favorire l’autonomia e l’autostima e infine rinforzare le competenze – chiave nell’ottica dell’apprendimento interculturale. Dal 2009, anno in cui l’istituto Falcone ha attivato il primo Corso Esabac, a oggi tanti gli alunni che hanno vissuto l’esperienza del Trans’ Alp, un’occasione unica, un modo per condividere esperienze e amicizie che spesso durano negli anni.

IL RITORNO IN ITALIA – Dopo la lunga parentesi del Covid che ha compromesso gli spostamenti, quest’anno il progetto ha ripreso vita anche perché fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica del Falcone, Rossella Tenore, che, accoglie tutte le possibilità che contribuiscano alla crescita e alla formazione dei suoi allievi. Oggi diversi alunni italiani sono ospitati nelle case dei compagni francesi con i quali condividono la scuola, la famiglia, gli amici, insomma la vita. Gli stessi alunni ospiteranno a loro volta i ragazzi francesi che si confronteranno anche con gli altri allievi delle classi Esabac: un’esperienza unica e un’opportunità di grande pregio per gli alunni che scelgono il Falcone.