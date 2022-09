RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Gentile redazione, purtroppo siamo ancora qui a scrivere. È più di una settimana che i residenti di Agnano Pozzuoli, precisamente da via Pisciarelli 99 in su, non hanno acqua. I cittadini hanno chiamato il sindaco, gli uffici di competenza, ma ad oggi nessuna risposta. Si chiedono dove siano le istituzioni. Siamo anche noi cittadini di Pozzuoli; dateci una mano a dare voce a tutto ciò. Siamo stanchi di subire sempre; avere acqua è un diritto. Come si può vivere cosi? Ci sono bambini , persone con disabilità e anziani». D.B.