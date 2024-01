POZZUOLI/ Finanzieri e poliziotti al Rione Terra nell’ultimo giorno di gestione degli eventi – IL VIDEO

POZZUOLI – Controlli questa mattina al Rione Terra di Pozzuoli. Dopo gli undici arresti eseguiti in seguito all’inchiesta su corruzione e turbativa d’asta finanzieri e poliziotti hanno girato tra i vicoli dell’antica rocca dove proprio oggi scadeva il bando temporaneo per la gestione delle botteghe e bar che si era aggiudicato nei mesi scorsi da Art Garage S.a.S. che ha gestito gli eventi estivi e natalizi. Ad ottobre scorso cinque consiglieri comunali avevano fatto richiesta di accesso gli atti in merito alle procedure per l’affidamento del Rione Terra. I firmatari della richiesta sono Gianluca Sebastiano, Vincenzo Figliolia, Marzia Del Vaglio, Guido Iasiello e Paolo Ismeno. Nella fattispecie, con l’accesso agli atti chiedevano di avere la documentazione in merito alla proposta progettuale presentata da Art Garage S.a.S. con cui la società è risultata vincitrice – previa partecipazione all’avviso pubblico (determina 1226) nell’ambito del progetto “Notti di Stelle – Pozzuoli in arte); il piano economico finanziario-business plan; gli avvisi di pagamento emessi dal comune di Pozzuoli a carico dell’operatore economico e delle altre attività; gli eventuali contratti stipulati tra le parti; infine la relazione del dirigente competente in merito ai criteri eventualmente adottati dall’operatore economico, su indicazione del comune di Pozzuoli, per la selezione dei convenzionati.

