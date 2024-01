POZZUOLI/ «Musella è forte» Il legame tra l’ex sindaco e l’imprenditore: le raccomandazioni su WhatsApp

POZZUOLI – «Gravi episodi di malaffare politico e istituzionale». È quanto scrivono i magistrati nell’ordinanza di 303 pagine in seguito all’indagine congiunta svolta dalla polizia e dalla Guardia di Finanza che stamattina ha portato all’arresto e al trasferimento in cella dell’ex sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia. In manette anche l’imprenditore puteolano Salvatore Musella, per il quale il gip ha disposto sempre il carcere. Di fatto titolare della Cytec Srl, l’uomo risulta dalle indagini pronto ad aggiudicarsi appalti e commesse pubbliche grazie ai buoni rapporti che era in grado di procurarsi in vari settori della pubblica amministrazione e della politica. In particolare, sin dalle prime battute dell’indagine, è emerso l’interesse dell’imprenditore per la gestione del Rione Terra, sgomberato a seguito degli eventi sismici degli anni Settanta e Ottanta.

IL RAPPORTO – L’intenzione dell’allora sindaco Figliolia era trasformare gli immobili dell’antica rocca di Pozzuoli in una struttura ricettiva da realizzare nelle forme del noto albergo diffuso, mentre l’obiettivo di Musella era aggiudicarsi ad ogni costo tale concessione. Propositi che Musella ha sin da subito manifestato a Nicola Oddati, componente della direzione nazionale del Pd. Secondo gli inquirenti l’imprenditore corrispondeva all’ex assessore del Comune di Napoli delle somme di denaro con cadenza periodica. E proprio grazie all’intermediazione di Oddati e al canale privilegiato che Musella già vantava con Figliolia che la concessione del Rione Terra è stata ottenuta da una cordata creata dall’impresario locale. Dalle indagini emerge infatti un forte interessamento dell’ex sindaco di Pozzuoli all’aggiudicazione della gara a favore dell’imprenditore puteolano Musella.

L’INTERCETTAZIONE – In un’intercettazione telefonica con l’ex segretario generale del comune di Pozzuoli Giovanni Schiano (che non è indagato ed è pertanto da ritenersi estraneo ai fatti) Figliolia utilizza l’aggettivo “forte” per descrivere il titolare della Cytec Srl. «Sono quelli che hanno vinto la gestione del Multipiano… Sono soldi… Hanno appalti nelle Asl anche da sempre», le parole di Figliolia riferite a Musella e ad altri. «Musella è forte», avrebbe scritto in un messaggio WhatsApp l’ex sindaco in una conversazione intercorsa con Schiano. Al contempo gli inquirenti non escludono, però, che la volontà di Figliolia di assegnare la gestione del Rione Terra al raggruppamento condotto da Musella fosse anche in parte frutto di una sua visione di cosa potesse essere più opportuno per il territorio, nell’ottica di trasformare l’antica rocca in un’importante attrattiva turistica.