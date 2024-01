POZZUOLI/ Surroga in consiglio comunale: pronto ad entrare Angelo Lucignano

POZZUOLI – Con l’arresto dell’ex sindaco nonché attuale consigliere comunale Enzo Figliolia cambia anche lo scenario in consiglio comunale. Nei prossimi giorni, infatti, si procederà alla surroga sulla base dell’articolo 11 comma 2 della legge Severino in materia di “Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali” e che prevede il congelamento di diritto dalla carica di amministratore locale per chi è sottoposto ad una delle misure cautelari previste dal codice penale. Al posto di Figliolia (fino ad eventuale annullamento dell’ordinanza cautelare) siederà tra i banchi dell’opposizione Angelo Lucignano, primo dei non eletti proprio nella lista civica che porta il nome dell’ex sindaco di Pozzuoli.