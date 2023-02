POZZUOLI/ «File lunghissime per i biglietti e troppi passeggeri a bordo dei traghetti»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Vi segnalo che stamattina la Macaiva delle 7 (la segnalazione è stata inviata alle 7:23 del mattino di oggi ndr) è ancora in banchina a Pozzuoli perché la biglietteria non ha ancora emesso i biglietti per tutti i passeggeri. La fila per l’emissione dei ticket questa mattina era lunghissima perché un solo dipendente allo sportello doveva emetterli per tutti i passeggeri. Più volte si sono accesi gli animi in fila poiché si temeva che la nave partisse senza di noi, come è già accaduto in passato. Inoltre vi segnalo che il numero dei passeggeri e dei veicoli a bordo è, a mio parere, eccessivo e pericoloso per la nostra incolumità. Segnalo pertanto alle autorità competenti un reale ed effettivo controllo. Cordiali saluti». Paolo. P.