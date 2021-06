POZZUOLI – Dopo aver sfogliato la classica margherita Figliolia sembra aver deciso chi sarà il nuovo assessore all’istruzione di Pozzuoli. Il nome in pole position in queste ore è quello di Antonio Minieri, insegnante in servizio presso l’istituto superiore “Pitagora”. Minieri entrerebbe in “quota” Tito Fenocchio, secondo una ripartizione di deleghe di cui avevamo parlato negli articoli precedenti. Minieri andrebbe così a sostituire Anna Maria Attore, a cui il sindaco ha ritirato le deleghe due settimane fa dopo l’esclusione dalla maggioranza del movimento “Uniti per Pozzuoli”.