RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un residente di Monterusciello che alcuni giorni fa aveva denunciato la presenza di rifiuti in via Parini.

«Volevo ringraziare il signor sindaco Vincenzo Figliolia per il tempestivo intervento in via Parini 17 e Cronaca Flegrea aver accolto la mia segnalazione».