QUARTO – I cittadini di Quarto possono tirare un sospiro di sollievo. I numeri dell’emergenza coronavirus migliorano in città: i residenti attualmente positivi sono 8 e tutti in isolamento domiciliare. I dati sono incoraggianti e lasciano ben sperare. A fornire l’aggiornamento è il sindaco di Quarto, Antonio Sabino, che lancia un appello ai suoi concittadini affinché continuino a rispettare le disposizioni vigenti. «Il 13 e il 14 giugno non abbiamo registrato alcun nuovo caso positivo a Quarto, solo 6 guariti. Siamo scesi sotto i 10 contagiati, un risultato che fino a qualche tempo fa ci sembrava lontanissimo. Finalmente possiamo cominciare a riprenderci le nostre libertà a piccoli passi, ma sempre nel rispetto delle regole». Ieri in Campania sono stati registrati 167 casi positivi al Covid su 8863 tamponi molecolari esaminati. Così come confermato dai dati dell’Unità di crisi della Regione Campania resta, dunque, stabile, l’indice di positività.