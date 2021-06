POZZUOLI – Trovato il cadavere di uomo in un condominio di via Terracciano, a Pozzuoli. La scoperta è stata fatta pochi minuti fa in un appartamento ubicato nei pressi del Banco di Napoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli e l’Unità Autorespiratori dei vigili del fuoco. Si attende l’arrivo del pubblico ministero. Al momento restano ignote le cause del decesso.

(Seguiranno aggiornamenti)