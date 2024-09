POZZUOLI/ Figliolia è tornato in consiglio comunale: accolto dall’applauso del sindaco e dei consiglieri

POZZUOLI – L’ex sindaco di Pozzuoli Enzo Figliolia è tornato in consiglio comunale. Dopo i noti fatti giudiziari iniziati a gennaio oggi, dopo nove mesi di assenza, Figliolia siede nuovamente tra i banchi dell’assise. Il suo rientro in aula è avvenuto pochi minuti dopo l’appello da parte da parte del presidente del consiglio Mimmo Pennacchio e del segretario generale Matteo Sperandeo.

L’APPLAUSO – Proprio Pennacchio, a nome dell’Assise, lo ha accolto con un messaggio di benvenuto seguito da un applauso da parte dei presenti, tra cui il sindaco Gigi Manzoni parte civile per conto del comune nel processo che vede l’ex sindaco imputato. «Mi pregio a nome del nostro sindaco, a nome mio, della Giunta e dell’intero consiglio comunale dare il bentornato al consigliere Vincenzo Figliolia, – ha detto Pennacchio – da sempre attivo e attento membro di questo consiglio in prospettiva così come è sempre stato di un proficuo lavoro a servizio di questa comunità. Auspichiamo il meglio da questo rientro certi che questa ripresa collaborazione favorirà la nascita di nuove idee e il germogliare di progetti innovativi. Auguri!».