POZZUOLI/ Premio Corto Flegreo, “Tra le Ombre e i Sussurri” conquista il terzo posto

POZZUOLI – Il cortometraggio “Tra le Ombre e i Sussurri” del giovane Samuel Corsaro si è piazzato al terzo posto al Premio Cinematografico Internazionale Corto Flegreo. «Per un ragazzo di soli 17 anni come me è difficile spiegare quanto questo riconoscimento significhi. Non è solo il premio o il posto in classifica a rendere tutto così speciale, ma il percorso, la strada che mi ha portato fino a qui. Quando ho iniziato a lavorare su questo progetto, mai avrei pensato di poter ottenere un simile riconoscimento, soprattutto in un contesto come Corto Flegreo. Questo risultato è la prova concreta che, con impegno, dedizione e tanta passione, si possono raggiungere traguardi che sembrano inarrivabili. Dietro questo cortometraggio ci sono mesi di lavoro, sacrifici e notti insonni. Ho dato tutto me stesso per portarlo a termine. Ogni singolo dettaglio, ogni scena, ogni dialogo è frutto di un lavoro costante e appassionato, nonostante le difficoltà che inevitabilmente ho incontrato lungo il cammino. Ma oggi posso dire che ogni singolo sforzo è stato ripagato», dichiara Samuel che ha scelto il Rione Terra come location per il suo progetto.

LA TRAMA – Nel cuore dei Campi Flegrei, una terra segnata da antiche leggende, il cortometraggio “Tra le Ombre e i Sussurri” promette di trascinarvi in un viaggio inquietante attraverso l’oscurità. Mentre Samuel, l’appassionato delle storie dell’orrore, convince il suo scettico amico a unirsi a lui in un podcast sul paranormale, i due scoprono ben presto che le leggende locali non sono solo racconti. A loro successivamente si aggiunge una ragazza, conosciuta da Samuel online, anche lei appassionata del paranormale, si unisce per il podcast. Mentre il gruppo si avventura nel Rione Terra, un’area carica di misteri spettrali, sperimentano fenomeni inquietanti, sussurri spaventosi e presenze paranormali che mettono alla prova la loro razionalità. In un crescendo di suspense e tensione, il pubblico verrà coinvolto in una battaglia epica contro entità soprannaturali che sembrano più che reali. Ma quando sembra che la minaccia sia stata sconfitta, una sensazione inquietante si insinua, facendo balenare l’ombra del mistero non ancora risolto.