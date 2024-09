La teologa Abignente nominata Consultore nel Dicastero per la Dottrina della Fede

POZZUOLI – Il Santo Padre ha nominato Consultore del Dicastero per la Dottrina della Fede la professoressa Donatella Abignente, teologa e docente. I Dicasteri si avvalgono dell’opera di Consultori per lo studio di questioni che rivestono speciale importanza. «Con profonda stima e gratitudine per la professionalità e disponibilità sempre dimostrate – ha espresso il vescovo di Pozzuoli e di Ischia, Carlo Villano – rivolgo alla professoressa migliori auguri e sincere congratulazioni, unitamente al presbiterio tutto delle due diocesi».

LA BIOGRAFIA – Laureata in filosofia all’Università Federico II, compie gli studi teologici presso la Facoltà teologica dell’Italia meridionale, sezione S. Luigi, e in seguito alla Pontificia università Gregoriana a Roma, dove consegue il dottorato in teologia. È professore emerito alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – Sezione San Luigi a Napoli, dove ha insegnato Morale Fondamentale dal 1988, dal 2006 Incaricato Associato nella Facoltà di Teologia della Pontificia Università Gregoriana. Tra le sue pubblicazioni: Decisione morale del credente. Il pensiero di Josef Fuchs (Piemme, 1987); Conversione morale nella fede (Gregorian University Press – Morcelliana, 2000); Ed. con S. Tanzarella: Tra Cristo e Gandhi. L’insegnamento di Lanza del Vasto alle radici della nonviolenza (San Paolo, 2003).