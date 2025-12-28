POZZUOLI/ Figliolia bacchetta Manzoni «Ignora la città e i cittadini»

POZZUOLI – «Da quattro giorni la circolazione stradale di Arco Felice è bloccata a causa di una voragine in via Domitiana. Un disagio importante che interessa una delle arterie principali della città e in un periodo estremamente particolare, come quello delle festività natalizie. Intanto non si interviene, motivando tale ritardo con la momentanea chiusura della ditta che produce calcestruzzo.» È quanto scrive l’ex sindaco di Pozzuoli oggi consigliere di opposizione Enzo Figliolia che bacchetta l’attuale sindaco Gigi Manzoni in merito ai ritardi negli interventi in via Domitiana. Ritardi che, secondo quanto sostenuto da Manzoni, sono dovuti alla chiusura della ditta che produce calcestruzzo.

LA CONDANNA – «In circostanze del genere, – aggiunge Figliolia – un Sindaco dovrebbe agire con decisione, assumendosi anche la responsabilità di attuare interventi d’urgenza, se necessario. Tutto ciò mentre domani è lunedì, il traffico riprenderà ad essere ancora più intenso, causando disagi che possiamo prevedere. Mi chiedo come un Sindaco possa ignorare a tal punto la Città e i suoi concittadini. È nelle urgenze e nelle difficoltà che si dimostra la capacità di governare un territorio, individuando soluzioni e fronteggiando imprevisti e non rimandando e attendendo, mentre i cittadini sono costretti a pagare il conto di ritardi e inadempienze.»