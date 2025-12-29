MONTE DI PROCIDA/ Santolillo & C. sbagliano e Città Metropolitana gli revoca finanziamento per l’isola ecologica

MONTE DI PROCIDA – Un finanziamento pronto, già assegnato, già confermato. Quasi 70 mila euro destinati a migliorare i centri di raccolta dell’igiene urbana. E invece, a Monte di Procida, l’occasione è scivolata via senza fare rumore. Non per colpa di tagli o regole cambiate in corsa, ma per qualche errore dell’Amministrazione. La revoca è stata certificata in una determina della Città Metropolitana di Napoli: il finanziamento da 67.939,44 euro viene cancellato perché il Comune non ha fornito alcuna informazione sullo stato degli interventi, nonostante ripetuti solleciti ufficiali. Ed è qui che la storia diventa davvero difficile da difendere. Nel solo 2025, la Città Metropolitana ha scritto tre volte al Comune di Monte di Procida: a gennaio, ricordando che la convenzione stava per scadere; ad aprile, chiedendo con urgenza lo stato dei lavori e l’eventuale presenza di ostacoli; a giugno, invitando a comunicare la fine degli interventi o a chiedere formalmente una proroga. Tre PEC. Tutte regolarmente recapitate. Tutte rimaste senza risposta.

IL SILENZIO – Nemmeno quando è arrivato il preavviso di revoca, con dieci giorni di tempo per presentare osservazioni e documenti, il Comune ha ritenuto di dire qualcosa. Silenzio totale. A quel punto, la revoca non era più una scelta politica, ma un atto dovuto. Così Monte di Procida non incassa un euro, non realizza alcun intervento, non migliora i servizi. E perde un finanziamento che altri comuni, nelle stesse condizioni generali, hanno invece saputo difendere semplicemente facendo una cosa elementare: rispondere. Il provvedimento finale è firmato dall’ingegner Giancarlo Sarno, dirigente dell’Area Tutela Ambiente e Demanio Naturale. Un atto tecnico, formale, ma dal peso politico evidente. Perchè l’amministrazione potrebbe anche aver volutamente scelto di non ricevere più quel finanziamento, ritenendo adeguati i livelli delle isole ecologiche presenti nel territorio montese, e quindi valutando di non averne bisogno. Ma se fosse ver il contrario, allora saremmo di fronte all’ennesima occasione mancata.