POZZUOLI/ Manzoni evita il “commissariamento” da Napoli, documento con le nuove forze di maggioranza. Confermata la piroetta dei Verdi

POZZUOLI – Manzoni cerca di serrare le file della sua maggioranza. Questa mattina al comune di Pozzuoli è stato redatto un documento per rilanciare l’azione amministrativa e bypassare l’intervento diretto delle segreterie regionali. Un segnale forte che il sindaco vuole dare per evitare un “commissariamento” d’alto. In sintesi andare a Napoli con un documento e un accordo già fatto significherebbe mostrare di avere ancora una propria autonomia sul territorio.

IL DOCUMENTO – Al tavolo per la stesura del documento hanno partecipato, oltre al Partito Democratico, Europa Verde con Pafundi, Andreozzi e Migliucci (il cui ritorno in maggioranza era stato annunciato dal nostro giornale all’indomani del golpe fallito); Pozzuoli al Centro con Pastore & C.; Tozzi in rappresentanza del proprio gruppo Davvero Pozzuoli rispolverato per l’occasione; Enrico Russo in qualità di segretario di Italia Viva. I firmatari del documento rappresenteranno quindi la nuova maggioranza che per il momento sarà composta da 15 consiglieri (sindaco compreso) contro i 10 di opposizione.