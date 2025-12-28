POZZUOLI – Le chiede di sposarlo sulla pista di ghiaccio a Pozzuoli. La romantica proposta è stata fatta davanti a decine di persone in piazza della Repubblica. Insieme ai promessi sposi presenti, al centro della pista, i due figli che hanno accolto l’arrivo della madre con un grosso cuore rosso. Tutt’intorno gli spettatori hanno fatto da cornice con luci e flash per immortalare il romantico momento. Tanti applausi e commozione per la futura coppia di sposi.