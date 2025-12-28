Paura a Pozzuoli: uomo cade sulla scogliera dopo un volo di diversi metri

di Luigi Borrone

POZZUOLI – Stamattina, nei pressi del lungomare Sandro Pertini di Pozzuoli, un uomo è caduto sugli scogli in seguito a un improvviso malore. L’episodio ha destato preoccupazione tra i passanti che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco e le forze di polizia, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le operazioni di soccorso. L’uomo è stato raggiunto e assistito dal personale del 118 intervenuto sul posto. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.