POZZUOLI/ Figliolia a processo: il 9 aprile la prima udienza. La difesa pronta a chiedere la revoca dei domiciliari

POZZUOLI – Martedì 9 aprile inizierà il processo che vede come imputato l’ex sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, accusato di corruzione e turbativa d’asta in merito al bando per la gestione del Rione Terra. Figliolia comparirà davanti ai giudici della VII sezione penale del Tribunale di Napoli per la prima udienza del processo che sarà celebrato con giudizio immediato, procedimento speciale in cui non è prevista l’udienza preliminare (si passa dalle indagini preliminari all’udienza dibattimentale). In quell’occasione si procederà con l’esame dei testimoni del Pubblico Ministero e della difesa. I tempi del processo si prevedono particolarmente lunghi.

LA REVOCA – Nei prossimi giorni la difesa di Figliolia, rappresentata dall’avvocato Luigi De Vita, depositerà un’istanza di revoca degli arresti domiciliari a cui l’ex sindaco è sottoposto dallo scorso 22 gennaio, giorno in cui lasciò il carcere di Poggioreale dopo una settimana di detenzione.