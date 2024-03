MONTE DI PROCIDA/ «Santolillo» il candidato sindaco che toglie il sonno a Peppe Pugliese

MONTE DI PROCIDA – È preoccupato Peppe Pugliese. La candidatura di Santolillo è stata una doccia gelata per lui e per i tanti che credevano in una vittoria facile. «Un avversario peggiore non potevamo averlo». “Sì Insieme” di Pugliese dopo la scorpacciata di applausi alla kermesse con i sindaci dell’area flegrea e le promesse di sostegno (quante saranno vere?) adesso è costretta a fare i conti con la realtà. Salvatore Scotto di Santolo è persona stimata, ha dalla sua esperienza politica e amministrativa e soprattutto la gente gli vuole bene in quanto impersona la politica del tanto amato Pippo Coppola. Ecco, è qui che Pugliese e i suoi sbandano.

LA VENTATA – “Ora Monte di Procida” di Santolillo sembra rappresentare quel vento di cambiamento che proprio Peppe Pugliese annunciava 9 anni fa ma che, alla fine dei conti, ha portato allo sfaldamento del gruppo storico con cui quella svolta doveva arrivare. Da Leonardo Coppola fino a Salvatore Capuano, giusto per fare qualche nome, Pugliese ha fatto terra bruciata attorno a sé fino ad arrivare alla sfiducia da parte della sua maggioranza.

GLI ANTAGONISTI – Dicevamo, altro che vittoria facile. In attesa di capire quando Teresa Coppola deciderà ad ufficializzare la propria candidatura, prende quota un nome suggestivo come eventuale quarto candidato a sindaco: quello dell’intramontabile più volte sindaco di Monte di Procida, Franco Iannuzzi. Uno scenario che, giocoforza, toglie il sonno a Pugliese che sogna di tornare a fare il sindaco per la terza volta, nonostante la bocciatura arrivata appena cinque mesi fa.