POZZUOLI/ Figlio del boss aggredisce giovane e dà vita a una violenta lite

POZZUOLI – Ha aggredito un giovane dando vita a una rissa davanti a numerose persone. E’ accaduto ieri a Pozzuoli, il protagonista è il figlio minore del boss di Pozzuoli Gaetano Beneduce, Emanuele. Quest’ultimo, insieme ad altre persone ha dato poi vita a una rissa che prontamente è stata sedata da alcuni uomini del servizio di security che si trovavano nei paraggi. I fatti sono avvenuti ieri sera nei pressi della zona della Darsena. Quando la situazione sembrava essere tornata alla calma, l’uomo ha nuovamente colpito con un pugno al volto il giovane, accendendo nuovamente gli animi. Anche in questo caso provvidenziale è stato l’intervento della sicurezza privata e di alcuni presenti che hanno bloccato i due gruppi. Il giovane, con il naso spaccato, è stato soccorso da alcune persone. Non si conoscono i motivi alla base delle violenze che -secondo una prima ricostruzione dei fatti- sarebbero comunque da ricondurre a vecchie ruggini tra le parti. Il nome del figlio del boss era finito nei verbali del pentito di camorra Antonio Ferro e le sue parole agli atti del processo anti camorra “Iron Men”. Tra i due, tra l’altro cugini, non correva buon sangue, “era il più ingestibile di tutti i fratelli, il più furbo e il pupillo di Gaetano”.