POZZUOLI/17enne sorpreso con un taglierino a bordo di uno scooter: denunciato

POZZUOLI – Stanotte gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Campana hanno notato due ragazzi a bordo di uno scooter e li hanno controllati. Il conducente, identificato per un 17enne di Pozzuoli, è stato trovato in possesso di un taglierino, pertanto è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Inoltre, gli operatori hanno accertato che il minore non aveva conseguito la patente di guida e, per questo motivo, gli è stata contestata una violazione del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita; infine, è stato affidato ai genitori.