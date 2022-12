POZZUOLI – Natale solidale a Monterusciello. In occasione della festa organizzata presso la sede dell’associazione “Nuovi Orizzonti”, in via Saba 63, si terrà la distribuzione di generi alimentari e giocattoli alle famiglie del territorio che versano in difficoltà economica. L’iniziativa è stata messa in agenda per giovedì 15 dicembre alle 17:30.