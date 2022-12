La Magia del Natale: 30mila presenze nei primi due giorni di eventi a Pozzuoli

POZZUOLI – Trentamila presenze in appena due giorni. E’ il primo straordinario bilancio de “La Magia del Natale”, il programma di eventi promosso dall’Amministrazione Comunale di Pozzuoli per “aprire” ai cittadini e ai turisti i luoghi più suggestivi della città. A cominciare dal Rione Terra, che dal 7 dicembre è tornato a vivere grazie a spettacoli, botteghe artigiane e a giochi di luce che rendono ancora più incantevole la rocca consentendo di poterne ammirare i contorni da qualsiasi punto della città.

LA MAGIA – Un clima di festa che presto avvolgerà tutti i quartieri di Pozzuoli e che ieri ha avuto il suo secondo “assaggio” con il concerto di Clementino presso la darsena dei pescatori, ai piedi del rione Terra, nell’ambito della rassegna “Pozzuoli S’Move”, allestita in collaborazione con un’associazione di commercianti della zona. “Stiamo restituendo il rione Terra e Pozzuoli ai nostri concittadini e ai turisti – dice il sindaco Gigi Manzoni – Il nostro è un progetto ambizioso, di valenza culturale ma soprattutto sociale. Un impegno che durerà nel tempo e raggiungerà sicuramente gli obiettivi che lo hanno animato”. “La magia del Natale è principalmente la magia di Pozzuoli – aggiunge il vicesindaco ed assessore al turismo Filippo Monaco – Una città che in tempi rapidissimi questa Amministrazione sta trasformando in una realtà che tutti sognavano da sempre”.