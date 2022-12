POZZUOLI/ Ladri di appartamento scatenati: 5 furti in una sera

POZZUOLI – Non si ferma l’ondata di furti a Pozzuoli dove ben cinque sono stati i colpi consumati in altrettanti appartamenti nella sola serata di ieri, giovedì 8 dicembre. Nel mirino dei ladri sono finite cinque abitazioni all’interno del Rione Toiano, in un complesso residenziale a poca distanza dalle palazzine popolari. La scoperta è stata fatta dalle vittime al rientro: abitazioni a soqquadro, oro e soldi portati via dai ladri che hanno agito indisturbati dopo aver forzato gli ingressi.

L’ONDATA DI FURTI – I cinque colpi di ieri arrivano dopo quelli messi a segno due settimane fa nella zona alta di Pozzuoli e i numerosi tentativi avvenuti negli ultimi giorni nella zona di Licola, in particolare in via delle Colmate.