POZZUOLI/ Fibrillazioni in “Uniti per Pozzuoli”, nel mirino l’operato dell’assessora voluta da Monaco

POZZUOLI – Se Europa Verde piange “Uniti per Pozzuoli” non ride. Turbolenze sono in corso anche nel gruppo che fa capo al vicesindaco Filippo Monaco, dove base politica e rappresentanti dell’esecutivo sembrano slegati. Tradotto: vicesindaco e assessora vanno per i fatti loro e non “rispondono” al gruppo consiliare composto da Vitale Di Dio, Angelo Guardascione e dal capogruppo Gennaro Pastore. In particolare, a destabilizzare il gruppo sarebbe l’operato dell’assessora all’ambiente Alba Lasorella che dopo aver incassato l’appoggio elettorale di uno dei fedelissimi di Filippo Monaco (il sindacalista Peppe Esposito) è approdata in Giunta per volere proprio dell’ex leader di Forza Italia, unico suo interlocutore.

MALCONTENTO – Ebbene, sette mesi dopo il decreto di nomina da parte del sindaco Gigi Manzoni, il lavoro dell’’assessora Lasorella è finito sotto i riflettori del gruppo consiliare, “insoddisfatto” del suo operato. Turbolenze che nell’immediato non metterebbero a rischio la posizione della delegata all’Ambiente ma che, qualora non dovessero rientrare, potrebbero seriamente minare la solidità di tutto il movimento “Uniti per Pozzuoli”. Il tutto, in attesa di una verifica da parte del sindaco.