Sciame sismico in corso a Pozzuoli: la scossa più forte con epicentro nella villa comunale

POZZUOLI – In corso uno sciame sismico al vulcano Campi Flegrei. Le scosse sono state registrate dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano a partire dalle 04:26 di questa mattina. Alle 05:22 sono stati rilevati in via preliminare cinque terremoti. L’evento più significativo, localizzato nei pressi della villa comunale, è stato registrato alle 04:34, ora locale, alla profondità di 0,9 km con magnitudo 1.5. Lo sciame rientra nel fenomeno del bradisismo, con il sollevamento del suolo, che sta interessando da diversi decenni il territorio comunale. Secondo l’ultimo Bollettino dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella settimana dal 20 al 26 febbraio nell’area dei Campi Flegrei sono stati localizzati 30 terremoti.

LE DEFORMAZIONI DEL SUOLO – Dagli inizi di gennaio 2023 è ripreso, intanto, il trend in sollevamento il cui andamento è ritornato ai valori registrati nel precedente mese di novembre 2022. Nel mese di novembre, infatti, in concomitanza con una maggior attività sismica nell’area, si è registrato un aumento della velocità di deformazione. Il valore medio della velocità di sollevamento nell’area di massima deformazione è stato di circa15±3mm/mese, seguito, nel mese di dicembre 2022, da una riduzione di velocità e dagli inizi di gennaio 2023 da un nuovo trend in sollevamento, il cui andamento è ritornato ai valori registrati nel precedente mese di novembre 2022.