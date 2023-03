Ufo su Pozzuoli e Varcaturo? No, sono Giove e Venere che si danno il «bacio astronomico»

POZZUOLI – In questi minuti ci stanno giungendo numerose segnalazioni su presunti avvistamenti di oggetti luminosi. Da Varcaturo a Licola passando per il molo Caligoliano, in tanti con lo sguardo rivolto verso l’alto parlano di “Ufo”. In realtà si tratta di un fenomeno noto come “congiunzione” o, in modo più romantico, «bacio astronomico», che si verifica quando due corpi celesti appaiono vicinissimi nella stessa parte di cielo. In questo caso si tratta dei pianeti Giove e Venere, che sono i due più luminosi. Mentre Giove percorre durante i mesi in cui è visibile nel nostro emisfero una traiettoria da est a ovest, Venere è sempre nei pressi della zona del tramonto. Ed è così che Giove, il più grande pianeta del nostro sistema solare, “rincorre” Venere fino a raggiungerlo. Ovviamente è un’illusione ottica, perché i due Pianeti sono lontani tra loro centinaia di milioni di chilometri. Il fenomeno sarà visibile, condizioni meteo permettendo, anche domani e dopodomani, per poi scemare. La prossima volta sarà tra qualche anno, poiché si ripete, in media, 13 volte in un secolo.