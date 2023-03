POZZUOLI/ Auto in fiamme in località “La Schiana”: traffico in tilt

POZZUOLI – Traffico e ingorghi in questi minuti in località “La Schiana” a causa di un’auto che è andata in fiamme. Le fiamme e una grossa nube di fumo hanno avvolto l’intera zona, interdetta per motivi di sicurezza. Al momento non si conoscono le cause che hanno provocato il rogo. Il veicolo si trovava fermo sul margine destro della carreggiata, nei pressi dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie”. Al momento non si segnalano ulteriori danni né feriti.

TRAFFICO OVUNQUE – Una giornata da “bollino rosso” lungo le strade puteolane dove complici i lavori al tunnel tra Lucrino e Arco Felice e al cavalcavia della Tangenziale, sempre ad Arco Felice, si sono registrate lunghe file di auto.