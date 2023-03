Dinacci, Tiseo e Orlandino per «Quarto città flegrea»

QUARTO – Sabato 4 marzo alle ore 10.30, presso la sala “Q in +” della Parrocchia Gesù Divino Maestro, si terrà un incontro pubblico intitolato “Quarto città flegrea: proposte e idee per il futuro del territorio”. Questo momento di confronto aperto alla cittadinanza sarà stimolato dai contributi del Professor Cosimo Orlandino (Garante della disabilità del Comune flegreo), del dottor Mimmo Tiseo e di Francesco Dinacci, insieme ad associazioni e a forze sociali presenti su Quarto, e si pone come obiettivo la necessità di rilanciare una riflessione pubblica sulle principali problematiche e sulle progettualità più adeguate per un rilancio strategico del territorio.

L’INCONTRO – «L’interlocuzione di sabato è un confronto di carattere civico promosso per discutere il futuro del territorio, e ognuno articolerà le proprie idee liberamente. Occorre ascoltare i tanti cittadini e le molte soggettività civiche democratiche che riflettono su un nuovo progetto di cambiamento per Quarto.– così dichiara Francesco Dinacci, – Serve serietà e rigore per valutare con attenzione sia i profondi limiti e i problemi aperti nell’attuale esperienza amministrativa della città, sia gli obiettivi e i metodi di una nuova stagione di governo che si sta per aprire nella città. Non possiamo raccontarci che a Quarto va tutto bene, nè il buon governo può nascere da una sommatoria di forze senza visione. Solo la partecipazione delle migliori energie cittadine e la chiarezza delle linee programmatiche possono evitare che prevalga la sfiducia e porre le condizioni di una gestione del bene comune orientata a promuovere trasparenza e sviluppo.»