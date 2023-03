BACOLI/ Rubata un’auto all’interno del cortile di una scuola al Fusaro

BACOLI – Non c’è pace per la città di Bacoli. L’ondata di furti prosegue senza battute d’arresto. Questa mattina, all’interno del cortile della scuola “Plinio il Vecchio-Gramsci”, al Fusaro, è stata rubata una macchina, una 500 L. Il ladro, una volta entrato nel veicolo, è fuggito a gran velocità, incurante della presenza di adulti e bambini. Tanta la paura tra i presenti.

ALLARME FURTI – Il sindaco Josi Gerardo Della Ragione ha annunciato nuovi posti di blocco e maggiori controlli sul territorio per far fronte all’escalation di microcriminalità. Intanto Fratelli d’Italia, gruppo d’opposizione, ha organizzato per domenica 5 marzo, nei pressi del Parco Vanvitelliano del Fusaro, dalle 10:00 alle 13:00, una petizione per dire stop ai furti.